عاجل.. انخفاض كبير في وفيات وإصابات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 323 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210805 حتى اليوم.

وسجلت وزارة الصحة انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صادر اليوم، أنه تم تسجيل 261 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة، بينما كانت إصابات كورنا أمس سجيلت 376 حالة إيجابية جديدة، الوفيات 33.

وقال مجاهد، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأضاف، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 281031، من ضمنهم 210805 حالة تم شفاؤها، و16148 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الهاتف.