إنفوجراف.. متطوعو معرض الكتاب 2021 «محاربون في وجه الحر وكورونا»

يتطوعون بجهدهم وأوقاتهم لأجل إنجاح حدث دولي يقام وسط ظروف استثنائية، فلا يواجه انعقاده تحديًا الأول من نوعه لإقامته في فصل الصيف بالتزامن مع موجة حر شديدة فقط، بل يزيد فيروس كورونا المستجد من تفرّد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 الذي يفتتح اليوم وحتى 15 يوليو، وكما تُعرف الوجوه المسؤولة عن تنظيم فهناك جنود آخرين خلف الكواليس يتلقون التدريبات ويوفقّون بين امتحاناتهم الجامعية والتواجد لتنظيم معرض الكتاب في دورته الـ52 حُبًا فيما يفعلون.

مدير برنامج المبادرات: عمل المتطوعين في الساحة بنظام «شيفتات» ومظلات كبيرة للحماية من الحر

«العدد قل النص»، ذلك حال المتطوعين في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب حسب تصريحات مصطفى عز العرب، مدير برنامج دعم المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، لـ«الوطن»، ما يجعلهم القائمين على كل شيء حرفيًا من أول البوابات فهم مسؤولون عن دخول الزوار، وقياس درجة حرارتهم ومراقبة أجهزة التذاكر وحتى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الصالات، والمشاركة في دعمه عبر «السوشيال ميديا» بالتصوير والمونتاج وغيرها من السبل التي تحقق الراحة للزوار والوصول لأكبر عدد ممكن وتوثيق هذه الدورة الاستثنائية.

الشق الميداني، تترأسه المتطوعة مي أسامة، تمهيدي ماجستير كلية سياحة والفنادق، مشيرة إلى دور هذا الفريق الذي بدأت فيه كإحدى أعضائه قبل 4 أعوام مضت، إذ أنها متطوعة منذ الدورة الـ49 لمعرض الكتاب، ليعتبر باكورة العمل الاحترافي لها في مجال التطوع «من البداية كنت داخلة تصوير، السنة اللي بعدها كنت مسؤولة عن خيمتين، بعد كدة مشرف ميداني ع البرنامج كله».

يختلف التدريب هذا العام عما سبق، حيث فرض فيروس كورونا شكلا جديدا للتدريب، فلم يتدرب المتطوعون داخل المعرض، بينما كان في مركز التدريب الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، وحصلوا على دورة تدريبية من وزارة الصحة للتعامل داخل المعرض، ومن واقع تولي «مي» مسؤولية المشرف الميداني فكل ما يتوجب تنسيقه من إجراءات ومشكلات قد تواجه الزوار والناشرين تكون هي همزة الوصل بينهم وبين الجهاز التنفيذي للمعرض.

مي تشرف على الشق الميداني: سنمنع تجمع أكثر من 3 حول بعض

خصصت وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة المعرض، مكانا يوجّه المتطوعون له الشخص الذين يشكون في ارتفاع درجة حرارته حتى يتخذ مندوبي وزارة الصحة الأمر اللازم للتأكد، مع فرض ارتداء الكمامة إجباريا على الجميع ومنع تجمع أكثر من 3 أشخاص بجانب بعضهم.

إجراءات حماية المتطوعين من حر الصيف بمعرض الكتاب

يشير «عز العرب» إلى العمل بنظام «الشيفتات» في الساحة الخارجية، حتى لا يتأذى المتطوعون من ارتفاع درجة الحرارة إلى جانب تركيب مظلات كبيرة في الساحة الخارجية لحجب أشعة الشمس عن المتطوعين عند البوابات وفي الساحة وعن الزوار أيضا.

مسؤول فريق المتطوعين بـ«الميديا» لم ينه امتحاناته: مفيش تعارض

وداخل الصالات تتنوع الأدوار ومن بينها الفنية التي تعمل على توثيق الحدث، ويترأسهم محمد الدين أحمد، طالب بالفرقة الثالثة نظم المعلومات، وهي الدورة الرابعة له في تنظيم معرض الكتاب لاشتراكه في برنامج «أنا متطوع» منذ مرحلة دراسته الثانوية العامة، وهو حاليا مسؤول عن فريق «الميديا»، المعني بتغطية كل أحداث وأجواء المعرض سواء فيديو أو صور.

من مهام «محمد» توزيع المتطوعين في فريق الميديا سواء كانوا مصورين فيديو أو فوتوغرافية على الأنشطة المقامة في المعرض بشكل عام، وتوثيق حركة الجمهور داخل المعرض، ثم ينسق مع «المونتيرين» لمونتاج الفيديوهات، وإيصال الصور لفريق «السوشيال ميديا» لنشرها.

يتزامن انعقاد امتحانات نهاية الترم لدى «محمد» مع الأيام الأولى للمعرض، إلا أنه لا يعتبر أن هناك تعارض رغم اعتياده في السابق على انتهاء الامتحانات قبل إقامة المعرض، لكنه حريص حاليا على التوازن بينهما حتى لا يقصر في أي منهما.

مواعيد زيارة معرض الكتاب