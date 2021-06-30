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محمود مسلم

عاجل.. خروج جرار عن القضبان من قطار «القاهرة الإسكندرية» بمحطة منوف

السكة الحديد: الدفع بأوناش لإزالة عارض القضبان لإعادة الحركة لطبيعتها

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توفيق شعبان
08:06 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
خروج جرار عن القضبان في منوف

خروج جرار عن القضبان في منوف

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن خروج جرار القطار الروسي رقم 1 «القاهرة - الإسكندرية» بمحطة منوف، ما أدى إلى تعطل الحركة على خط منوف، مشيرة إلى أنه جار التعامل مع الموقف، لعودة حركة القطارات لطبيعتها.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة دفعت منذ قليل، بأوناش الرفع لإزالة عارض السكة، لإعادة حركة القطارات لطبيعتها على خط منوف.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية بين صفوف الركاب أو مادية بين معدات السكة الحديد، مؤكدا أن حركة مسير القطارات على باقي الخطوط منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة القطارات.

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