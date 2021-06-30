عاجل.. خروج جرار عن القضبان من قطار «القاهرة الإسكندرية» بمحطة منوف

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن خروج جرار القطار الروسي رقم 1 «القاهرة - الإسكندرية» بمحطة منوف، ما أدى إلى تعطل الحركة على خط منوف، مشيرة إلى أنه جار التعامل مع الموقف، لعودة حركة القطارات لطبيعتها.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة دفعت منذ قليل، بأوناش الرفع لإزالة عارض السكة، لإعادة حركة القطارات لطبيعتها على خط منوف.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية بين صفوف الركاب أو مادية بين معدات السكة الحديد، مؤكدا أن حركة مسير القطارات على باقي الخطوط منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة القطارات.