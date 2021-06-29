وزير النقل: استبعاد 268 إخوانيًا من الوظائف الحرجة بالسكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إجراء استبعاد جميع عناصر الإخوان الإرهابية من الوظائف الحرجة والخطيرة، والبالغ عددهم 268 إخوانيًا، من قائد القطار أو ورش الصيانة أو المناورات أو أبراج الإشارات، ونقلهم إلى وظائف إدارية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وتقليل حوادث القطارات.

وقال الوزير: «لن يسمح بوجود عناصر متطرفة في الوظائف الحرجة بهيئة السكة الحديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري».

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه شدد على إجراء صيانة القطارات بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أى عيوب فنية قبل التشغيل، مؤكدا أن أى مسؤول أو عامل يتهاون فى أداء واجبه الوظيفي، سيتم فصله فورا.

وأشار إلى أن قطارات السكة الحديد، تقل نحو مليون راكب يوميا على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح «الوزير» أنه لا يمكن خصخصة مرفق السكة الحديد، لأنه ملك الشعب المصري، ولكن إذا واصل القائمون على العمل تخاذلهم وتهاونهم، سيتم التفاوض مع العديد من الشركات الأجنبية لإدارة وتشغيل وصيانة السكة الحديد، دون التدخل في تحديد سعر تذكرة القطارات، وأن المسؤول الأول عن تحريك سعر التذكرة الحكومة فقط، مؤكدا أنه لا توجد أى زيادة في أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد كشف عن تفاصيل وقف تشغيل جميع القطارات القديمة على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري، قائلا: «أول ديسمبر المقبل، سيمنع تشغيل جميع القطارات القديمة على خطوط السكة الحديد، وستكون جميع القطارات العاملة جديدة ومحدثة»، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.