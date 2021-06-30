«الزراعة» تتعاون مع روسيا الاتحادية في مجال الحجر البيطري والزراعي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مشاركته ممثلا للوزارة ضمن الوفد المصري، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة في فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الروسية، والتي عقدت في موسكو خلال يومي 23 و24 يونيو الجاري.

وقال رئيس الهيئة، إنه تم الاتفاق مع مُمثلي الإدارة البيطرية بدولة روسيا على تبادل المتطلبات الصحية البيطرية وكذلك البيانات الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال تقييم المخاطر مع دراسة الشهادات الصحية البيطرية للمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين وأيضا ‏اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الأسماك والشهادات الصحية ذات الصلة، والبدء في تبادل منتجات الأسماك بين البلدين.

وأوضح أنه تم بحث أيضا التعاون مع الجانب الروسي في اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الألبان والشهادات الصحية ذات الصلة، مع البدء في تبادل المنتجات الألبان بين البلدين، وأيضَا التعاون في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية.