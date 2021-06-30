السيسي يبشر مرضى الضمور العضلي: إن شاء الله يبقى فيه علاج والدولة تتحمله

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، لمرض الضمور العضلي، قائلا: «فيه موضوع عاوز أكلمكم فيه، هو ميهمش ناس كتير أوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وكنا لينا أماني إن ربنا يساعدنا إننا نحله، صحيح عدد المصابين به مش كتير أوي، لكن كان أصحابها بيعانوا أوي، وهو موضوع الضمور العضلي».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، «فيه وسائل للكشف المبكر عن المرض ده في الشهور القليلة الأولى من ميلاد الطفل أو الطفلة من أول 6 أشهر لحد سنة، ولو عرفنا كده ليه العلاج اللي بنتكلم عن العلاج اللي بيصل لـ3 ملايين دولار».

وتابع: «الكلام ده كان محل استغاثة من أم أو أسرة عندها طفل أو طفلة، صحيح الرقم كبير علينا، ومش كتير من دول العالم تقدر تتصدى لعلاجه، بس إحنا قولنا يا رب ساعدنا في إننا نحل المسألة دي للأسر دي».

وواصل: «إن شاء الله ممكن يبقى فيه علاج والدولة تتحمل ده، بس بردو بطالب المنظمات وكل من له قلب، فيه حياة كريمة وصندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم اللي بنتكلم فيه كبير أوي، يعني لو مثال لو 10 أطفال في 3 ملايين دولار يعني 30 مليون دولار يعني نحو 450 مليون جنيه».