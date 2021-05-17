وفاة مدير المتابعة في تعليم الغربية بفيروس كورونا

توفي إبراهيم شهاب مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم في الغربية، داخل العزل الصحى بمستشفى كفرالزيات العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وجارى دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، فى بيان لها، اليوم الاثنين، الفقيد ودعت أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولاً حسنًا ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الفقيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا وأجريت له الفحوصات الطبية، وأخذت منه عينة وجاءت النتيجة إيجابية، وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وتم إيداعه بعزل مستشفى كفرالزيات العام، وتدهورت حالته الصحية إلى أن وافتة المنية.

في وقت سابق، أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تعافي وخروج 53 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، إثر تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد «حميدة» بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وناشد وكيل وزارة الصحة بالغربية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

واحتفى مستشفى كفر الزيات العام، مع المصابات بفيروس كورونا، بعيد الفطر المبارك للعمل على رفع الروح المعنوية لهم، لما له من أثر كبير في تحسن الحالة الصحية للمرضى.