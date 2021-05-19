تعليم الغربية تواصل تطعيم كورونا للموظفين بلقاح كورونا

تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية، تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا، في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية وخصصت أماكن في كافة الإدارات التعليمية بمدن ومراكز وقرى المحافظة لاستقبال العاملين وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم المكان بشكل دوري، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامة.

وأشار إلى أن محافظة الغربية دشنت مبادرة « اللقاح أمان» للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تطعيم العاملين في القطاع الحكومي بلقاح كورونا، لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت من أولى القطاعات الحكومية التي بادرت بإعطاء القاح للعاملين الراغبين في الحصول عليه، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية الصحة وحث العاملين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة. وأضح أن المديرية تضم 90 ألف موظف، وفي اليوم الثالث من المبادرة تم تطعيم 2500 موظف وجاري استقبال باقي العاملين الراغبين في تلقي اللقاح بمختلف الإدارات التعليمية.

يذكر ان المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلون على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازنيكا» جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوع من تلقيهم الجرعة الأولى.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يوم الإثنين الماضي، تدشين أولى فعاليات مبادرة " اللقاح أمان " والتي أطلقتها محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا المستجد بالمجان.