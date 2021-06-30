السيسي عن مرضى الضمور العضلي: تكلفة علاج الطفل الواحد 3 ملايين دولار

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، لمرض الضمور العضلي، قائلا إن تكلفة العلاج لهذا المرض يصل إلى 3 ملايين دولار.

وتحدث السيسي، عن مرضى الضمور العضلي، ومعاناة أصحابها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن عددهم قليل، إلا أننا جميعًا لدينا أماني في حلها بفضل الله سبحانه وتعالى».

وأضاف السيسي، خلال حديثه، أن هناك وسائل للكشف المبكر عن المرض في الأشهر القليلة الأولى من ميلاد الطفل أو الطفل أي منذ أول 6 أشهر حتى عام، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشافه في ذلك الوقت يتوفر علاج للمريض وتكلفته تصل إلى 3 ملايين دولار.

وتابع: «الكلام ده كان محل استغاثة من أم أو أسرة عندها طفل أو طفلة، صحيح الرقم كبير علينا، ومش كتير من دول العالم تقدر تتصدى لعلاجه، بس إحنا قولنا يارب ساعدنا في إننا نحل المسألة دي للأسر».

وواصل: «إن شاء الله ممكن يبقى فيه علاج والدولة تتحمل ذلك، وبطالب المنظمات وكل من له قلب، فيه حياة كريمة وصندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم الذي نتحدث عنه كبير جدًا، يعني مثال لو 10 أطفال في 3 ملايين دولار يعني 30 مليون دولار يعني نحو 450 مليون جنيه».