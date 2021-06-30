تحسن طفيف بطقس الإسكندرية.. نسمات هواء واستمرار الحر

شهد الطقس في الإسكندرية، تحسنا طفيفا مع هبوب نسمات الهواء واستمرار الموجه الحارة على البلاد، وهروب المواطنين إلى الشواطئ من أجل الاستمتاع والتنزه ونزول مياه البحر والهروب من الحر وأشعة الشمس الحارقة، التى تجتاح المدينة خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الاسكندرية

تشهد المدينة الساحلية طقسا حارا خلال الأسبوع الجاري، حيث ارتفاع درجات الحرارة مع أشعة الشمس الحارقة وزيادة الرطوبة، ولجأ أهالى الإسكندرية إلى الشواطئ من أجل الهرب من الحر وأشعة الشمس الحارقة والرطوبة من خلال الاستحمام في مياه البحر خاصة مع شدة الحر التي تشهدها المدينة الساحلية مع عدم وجود أى نسمة هواء.

وفي ساعات الذروة ترتفع درجات الحرارة وأشعة الشمس في المدينة الساحلية، مع نصائح وزارة الصحة بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه وارتداء قبعة الشمس.

شواطئ الاسكندرية

وتهافت المواطنون من أهالى المدينة الساحلية والمصطافين من المحافظات المجاورة على قضاء اليوم بشواطئ المدينة الساحلية، خاصة مع فتح الشواطئ في الموجه الحارة وفقاً للاجراءات الاحترازية المتبعة من الحكومة لفتح الشواطئ مرة أخري.

وتشهد شواطئ الإسكندرية ازدحاما يومياً من قبل المواطنين وذلك لنزول البحر في فصل الصيف والاستحمام والتنزه في بحر الإسكندرية ليلاً ونهاراً ، حيث يهرب المواطنين في الليل إلى الرمال والجلوس أمام البحر من أجل التنزه خاصة مع استمرار الموجه الحارة ليلاً.