من ببجي إلى فورت نايت.. 8 ألعاب حرمها الأزهر بسبب هدم الكعبة والانتحار

آثار العديد من الألعاب الإلكترونية، جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك لما تمثله من خطورة على حياة الأطفال، مثل لعبة الحوت الأزرق التي أودت بحياة الكثير من الشباب؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل إلى وجود ألعاب تطلب من الأطفال الإقامة بأشياء محرمة في الدين الإسلامي.

وحذر الأزهر الشريف ودار الإفتاء من مجموعة ألعاب وصل بعضها إلى حد التحريم، مؤكدان أن من يلعبها آثم.

وترصد «الوطن» 8 ألعاب حذرت منها المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، ودار الإفتار المصرية، وجاءت كالتالي:

لعبة فورتنايت تجسد هدم الكعبة

حذر الأزهر الشريف، من لعبة فورتنايت بعد تكرار حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها، مؤكدا أنها احتوت على تجسيد لهدم الكعبة؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة؛ الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبًا، ويشوش مفاهيمهم وهويتهم.

لعبة ببجي pubg

اعتبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لعبة pubg وما يماثلها، خطرًا على الوعي العام؛ لما تمثله من تهديد لحياة الأطفال.

لعبة الحوت الأزرق.. طريق للانتحار

حرمت دار الإفتاء المصرية اللعبة الإلكترونية المسماة بـ«الحوت الأزرق Blue Whale»، وطالبت المشاركين فيها بالخروج منها.

وأهابت الإفتاء، بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومنعها بكل الوسائل الممكنة.

تحدي التعتيم أو الوشاح الأزرق

حذر الأزهر الشريف من تحدي «الوشاح الأزرق» أو «التعتيم» على تطبيق الفيديوهات «تيك توك»، والذي يدعو مستخدميه إلى القيام بتجربة فريدة ومختلفة على حد تعبيره؛ من خلال تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة، مؤكدا أنها لعبة موت جديدة يحذر منها الأزهر الشريف.

ألعاب البوكيمون

أكّد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنَّ ألعاب البوكيمون محرمة شرعًا؛ لما اشتملت عليه من المحاذير والمفاسد والمخاطر، وما تسببه من أضرار على الأفراد والمجتمعات؛ كالجاسوسية وخيانة الأوطان، والاستهانة بالمقدسات، وانتهاك حرمات الآخرين، ونشر مفاهيم مخالفة لتعاليم الإسلام وقيمه، فضلا عن وجود أضرار نفسية وجسدية تؤثر على صحة الأفراد وعقولهم.

«مومو MOMO»

حذرت دار الإفتاء من المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ«مومو MOMO»، مؤكّدة أنَّها تستدرج الأطفال للقيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة أو حتى الانتحار.

كسارة الجمجمة

حرّم الأزهر لعبة كسارة الجمجمة، معتبرا أنّها سلوك عدواني مرفوض ومحرم، وأنّ الإسلام حذر من تعريض النفس لمواطن الهلكة، فقال تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».

كونكر

مركز الأزهر العالمي للفتوى، حرم أيضًا لعبة «كونكر» لاحتوائها على قمار، ومراهنة وهي أمور محرمة شرعًا، كما أنَّ القمار من كبائر الذنوب.