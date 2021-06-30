كوكتيل مخدرات وبلطجية.. «الداخلية» تداهم أوكار المجرمين والفاسدين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 171 قطعة سلاح ناري، بحوزة 149 متهم، على النحو التالى:

11 بندقية آلية.

29 بندقية خرطوش.

123 فردًا محليًا.

8 طبنجات.

218 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

219 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 81706 أحكام قضائية متنوعة، على النحو التالي:

366 حكم جناية.

23783 حكم حبس جزئى.

4926 حكم حبس مستأنف.

40147 حكم غرامة.

12484 مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 210 قضايا مخدرات، بإجمالي 230 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

16٫378 كيلو جرام من مخدر البانجو.

11٫255 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

3٫274 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

1٫660 كيلو جرام من مخدر الإستروكس .

1٫691 كيلو جرام من مخدر الشاب.

1٫700 كيلو جرام من مخدر الفودو.

903 جرامات من مخدر البودر.

110 جرامات من مخدر الآيس.

15948 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 27 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 27 متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 311 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25641 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.