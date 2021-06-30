هل تصرف مرتبات يوليو 2021 بالزيادة الجديدة قبل إجازة العيد؟

يترقب أكثر من 6.4 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو2021، والتي تشمل الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مرتباتهم الأساسية، التي تبدأ بحد أدنى 2400 جنيه.

جهود لصرف مرتبات شهر يوليو قبل إجازة عيد الأضحى

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ«الوطن »، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، بالتنسيق مع وزارة المالية، لصرف مرتبات شهر يوليو المقبل، قبل بدء إجازات عيد الأضحى، حتى يتمكن المواطنون من قضاء احتياجاتهم وشراء لوازم العيد من طعام وشراب وسلع وملابس.

وأكد المصدر أنه في حال قررت الحكومة صرف المرتبات قبل إجازة العيد، ستقوم وزارة المالية بضخ الأموال اللازمة لصرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة بالزيادات المالية الجديدة المقررة، وذلك يوم الأحد 18 يوليو 2021، على أقصى تقدير.

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للدرجة الأولى 4200 جنيه والعالية 6000 جنيه

«الوطن» تستعرض مرتبات الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية، بحسب درجاتهم الوظيفية والمالية، قبل وبعد الزيادات على النحو التالي :

1- الدرجة السادسة وما يعادلها: 2000 جنيه قبل الزيادة، و2400 جنيه بعد الزيادة « وهي الفئة المقصودة في مصطلح الحد الأدنى ».

2- الدرجة الخامسة وما يعادلها: من 2200 إلى 2640 جنيه.

3 الدرجة الرابعة وما يعادلها: من 2400 إلى 2880 جنيه.

4- الدرجة الثالثة وما يعادلها: من 2600 إلى 3120 جنيه.

5- الدرجة الثانية وما يعادلها: من 3000 إلى 3600 جنيه.

7- الدرجة الأولى وما يعادلها: من 3500 إلى 4200 جنيه.

8- درجة مدير عام وما يعادلها: من 4000 إلى 4800 جنيه.

9- الدرجة العليا وما يعادلها: من 5000 إلى6000 جنيه.

10- الدرجة الممتازة وما يعادلها: من 7000 إلى 8400 جنيه.