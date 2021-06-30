إزالة تعديات علي أراضي زراعية واعمال مخالفة بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة جهودها لضبط أي أعمال للبناء المخالف ومواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

استعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالإستيلاء على ألاراضي

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالإستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل رادع.

ضبط أعمال بناء مخالف في حي العمرانيه

وفي حي العمرانية ضبطت الأجهزة التنفيذية أعمال بناء مخالف بعقار كائن في 10 شارع الناصر المتفرع من ترعة الزمر حيث قام المخالف باستئناف بناء حوائط بدور مخالف وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضبطت الجهزة التنفيذية أعمال تحويل وحدات من الغرض السكنى للتجاري بمدينة التحرير بحي شمال الجيزة وتم ايقاف الأعمال و مصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

ضبط حالات تعدٍ بالبناء المخالف علي أراضي زراعية بمركز منشأة القناطر

وضبطت المحافظة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف علي أراضي زراعية بمركز منشأة القناطر وشملت ضبط أعمال بناء مخالف علي مساحه 150 م بقرية المناشي البلد وقد تم التعامل الفوري معها وازالتها بالإضافة الي ضبط تعدي علي مساحه 700 م بوحده برقاش وتم ايقاف الأعمال وإزالتها فى المهد إلى جانب إيقاف أعمال بقرية أم دينار لحالة تعليه ببناء مخالف علي مساحة 70 م بالإضافة إلى ضبط حالة تعدٍ على أرض زراعية ببناء مخالف بقريه بهرمس وتم إيقاف الأعمال وإزالتها فى المهد كما تم تنفيذ قرار إزالة رقم 153 لسنه 2021 بناحية أبوغالب عبارة عن تعديات علي أراضي زراعية وتم التحفظ على المخالفين بمعرفة الشرطة للعرض على النيابة العسكرية .

رصد حالة تعدٍ بالبناء المخالف بوحدة برقاش

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى رصد حالة تعدٍ بالبناء المخالف بوحدة برقاش بمنشأة القناطر على مساحه 300 متر تقريباً وتم إيقاف الأعمال وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

إزالة حالة بناء مخالف علي أراضي زراعية بالبدرشين

وتمكن مركز ومدينة البدرشين من إزالة حالة بناء مخالف علي أراضي زراعية عبارة عن أسوار علي مساحة 100متر تقريبا بقرية الشوبك الغربى وإزالة سمل في المهد معد للبناء على مساحة ٢٥٠ متر تقريبا بمنطقة ابو والي بمدينة الحوامدية