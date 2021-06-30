محافظ أسوان : تنفيذ كافة محاور المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

يتابع قيادات محافظة أسوان تحت شعار «أيد بتساعد .. وأيد بتبني» تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة»، داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

وخلال تصريحات صحفية، اليوم، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن العمل يسير على قدم وساق داخل القرى المستهدفة لتنفيذ كافة محاور ومكونات المبادرة الرئاسية على أكمل وجه والتي تهدف لتحسين مستوى معيشية المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل راقى وكريم .

الوقوف على أرض الواقع فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأوضح «عطية»، أن هناك توجيهات مستمرة للمسئولين بكافة الجهات ووحدة حياة كريمة بالمحافظة للتواجد الميداني بكافة القرى للوقوف على معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات بالقطاعات الخدمية المتعددة، بالتوازى مع تشكيل لجان الإستحقاق والحصر الخاصة الخاصة «بسكن كريم» وترتيب آلية العمل في الفترة القادمة مع سرعة الإنتهاء من حصر المستحقين بشكل نهائي حيث تم عقد إجتماعات تنسيقية عبر تقنية «تليجرام» أون لاين لرؤساء قرى إدفو وكوم أمبو مع مختلف الجهات لتحقيق هذا الشأن.

المتابعة متواصلة في «حياة كريمة»

ومن جانبه أوضح نائب محافظ أسوان أحمد شعبان بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية فإنه يتم المتابعة المتواصلة لكافة المشروعات بالقرى المستهدفة حيث تم بدء العمل في إنشاء مجمع خدمات الكاجوج بمركز كوم أمبو، وأعمال الإحلال والتجديد لمبنى الوحدة المحلية لمجلس قروى العباسية ، وبالتوازى سيتم البدء في مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالعباسية ، لافتاً إلى أنه سيتم إزالة المبني القديم بمجلس الكافور بمركز كوم امبو تمهيداً لإنشاء مبنى جديد لمجمع الخدمات ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى مركز كوم أمبو.

عمل جسات بنصر النوبة ضمن حياة كريمة

وأضاف أحمد شعبان بأنه بالنسبة للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بمركز نصر النوبة فإنه يجرى عمل جسات للمجمعات الخدمية المخطط إنشاؤها ، بجانب البدء في أعمال الرفع المساحى لأعمال مشروعات الصرف الصحي، مؤكداً على إستمرار عملية إحلال وتجديد مرشح مياه الشرب ، وكذا البدء في تنفيذ إنشاء بمدرسة التعليم الثانوي بقرية الحكمة بمجلس قروي وادي النقرة حيث تتم كافة الأعمال بإشراف من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.