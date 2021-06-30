تفاصيل زلزال حلوان اليوم.. عمقه 23 كم وبقوة 3.3 درجة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل زلزال حلوان اليوم، والذي تم رصده من قبل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد، مؤكدا على أنه تم رصد هزة أرضية على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا، والتي لم يتنج عنها أي أضرار سلبية على المواطنين أو خسائر في الممتلكات.

تفاصيل زلزال حلوان اليوم: قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له، أن تفاصيل زلزال حلوان اليوم، تمثلت في وقوعه تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، و11 دقيقة و21 ثانية، مؤكدا على أن قوة الزلزال وصلت إلى 3.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن خط العرض بلغ 29.68 شمالاً، وخط الطول 31.14 شرقاً، موضحا أن عمق الزلزال بلغ 23 كم.

تقاصيل زلزال حلوان اليوم: لا خسائر بشرية

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية له العديد من الأهداف المتمثلة في النهوض بالدراسات في مجالات البحوث الأساسية وزيادة المشاركة لتحقيق الخطط القومية، ونشر الأبحاث والنتائج المبتكرة، وتنفيذ المشاريع البحثية الأكاديمية والتطبيقية.

كما تشمل أهدف المعهد دراسة الأجرام السماوية المختلفة مثل النجوم والكواكب والاهتمام بمتابعة الأجسام الفضائية والاستعانة بالأرصاد الفلكية الفضائية ودراسة فيزياء الشمس، بالإضافة إلى تحسين وتطوير وتنقيح التقويم الفلكي، ورصد وتتبع الأقمار الصناعية والمراقبة المستمرة للنشاط الزلزالي، ودراسة الخطورة الزلزالية، فضلاً عن تقديم الخدمات والاستشارات.

ويعمل المعهد على تحديد الخزانات الجوفية وتتكثيف الكشف على الأثار المدفونة واستخدام طريقة المغناطيسية الأرضية في الكشف عن الخامات الاقتصادية وتكثيف قياسات الحرارة الأرضية ومراقبة ورصد الزلازل الصناعية وتوثيق الروابط العلمية والتعاون مع المؤسسات المختلفة.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يهتم برؤية مستقبلية تتمثل في الإلتزام بتقديم بحث علمي متميز حسب مواصفات الجودة العالمية في مجال العلوم الفلكية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى العمل على تطوير هذه العلوم من خلال منظومة بحثية رائدة لتحقيق خدمة مجتمعية متعددة.