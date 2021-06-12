«قومي البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل زلزال الجيزة: هزة أرضية بقوة 2 ريختر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن المنطقة الجنوبية للقاهرة الكبرى، بالقرب من منطقة الجيزة، تعرضت مساء اليوم عصرا لما يسمى بـ«زلزال الجيزة»، موضحا أن الزلزال حدث الساعة الرابعة عصرا، والهزة الأرضية كانت صغيرة جدا وضعيفة، بقوة 2 على مقياس ريختر.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن زلزال الجيزة حدث في منطقة جنوب الجيزة في تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مؤكدا أنه لم يصل إلى المعهد أي بلاغات بوقوع إصابات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين في المنطقة التي وقعت بها الهزة الأرضية سمعوا صوتا، وذلك نتيجة أن الهزة كانت سطحية.

زلزال الجيزة

ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن زلزال الجيزة تم رصده من قبل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن مصر بها ما يقرب من 77 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المعهد يمتلك القدرات والخبرات العلمية التي تؤهلها على رصد الزلازل.

ونوهت المصادر إلى أن جمهورية مصر العربية خالية من أي مناطق نشطة بالهزات الأرضية الخطرة، وكذلك بعيدة عن أحزمة وأحوزة الزلازل، منوهة إلى أن هناك تنسيق تام مع جميع محطات الرصد بمختلف الدول المجاورة لمصر.