أوضح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، أن طريقة معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة 2021، يتعرف عليها من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل صاحبه على الزيادة الجديدة، التي ستضاف إليه بدءا من غد الخميس، تزامنا مع صرف معاشات يوليو، مشيرا إلى أن قيمة المعاشات ستكون كالتالي:

طريقة معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة.. اضرب معاشك في 13%

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 يوليو 2021.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها، بدءا من غد الخميس.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها، بدءا من غد الخميس.

- من يتقاضى 7000 جنيه سيحصل على معاش 7910 جنيها، بدءا من غد الخميس.

- من يتقاضى 8000 جنيه سيحصل على معاش 9040 جنيها، بدءا من 1 يوليو المقبل.

ولفت المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتتمثل قيمتها كالتالي:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيها.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.