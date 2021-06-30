650 مليار جنيه لتنمية سيناء.. «التنسيقية» تستعرض حصاد 8 سنوات في مواجهة الإرهاب

استعرضت اللجان النوعية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حصاد 8 سنوات انتصرت فيها مصر على الإرهاب، وذلك بعد نجاح ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن مصر استطاعت أن تنتصر في التحدي الأكبر في مواجهة الإرهاب الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية، كما خرجت خلال العامين الماضيين من قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب، وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي عبر خطة استراتيجية ارتكزت على محاور عدة.

أولا: التشريع

من خلال وجود مواد في الدستور المصري، وسن القوانين التي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بشتى صورة، بما فيه جرائم التقنية المعلوماتية وتضيق الخناق على الجماعات الإرهابية ومصادر تمويلها، مع تعويض المتضررين بسببه.

ثانيا: التوعوية والفكر

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 مبادرة لتجديد الخطاب الديني، وتظافرت جهود المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة المصرية للتصدي للأفكار المتطرفة، مع حظر استخدام المساجد من قبل من يحملون أفكارا تنشر الإرهاب.

ثالثا: المواجهة الأمنية

وفيها تضافرت جهود المؤسسات الأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية لتتبع ورصد العناصر الإرهابية ونشاطها الإلكتروني والصفحات التحريضية، ورسم الخطط العسكرية للقضاء على البؤر الخطرة، ومتابعة القيادات الهاربة والمحكوم عليهم، والتنسيق مع الإنتربول الدولي لتسليمهم، ومكافحة جرائم غسل الأموال.

رابعا: تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار سيناء

من خلال إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، وتنفيذ شبكة طرق لربط سيناء بباقي الجمهورية، وإنشاء مشروعات ضخمة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية، والزراعة والاستزراع السمكي، وتحلية المياه، والسياحة، والصناعة.

كما جرى تنفيذ مشروعات خدمية لأهالي سيناء كوحدات سكنية آمنة، ومدارس وجامعات، ومستشفيات ووحدات صحية، وإدراجهم ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة وغيرها.

خامسا: المواجهة الاقتصادية والاجتماعية

من خلال تنفيذ خطة التنمية المستدامة للنهوض بالمواطن المصري عبر إصلاحات اقتصادية جذرية، وخطة شاملة للقضاء على العشوائيات.

سادسا: مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والإقليمي

عبر دعم الجهود الأفريقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز المنظومة العربية لمكافحته.

- دعم الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

مواصلة الدور المصري النشط في المحافل الأخرى متعددة الأطراف، مثل: المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF.

- أثناء فترة شغل مصر كممثل عن القارة الأفريقية لمقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2016 و2017، نجحت في استصدار عدد من قرارات مجلس الأمن المهمة في مجال مكافحة الإرهاب.

- انضمت مصر لمدونة سلوك الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2018.

-في عام 2020، جرى اختيار مصر إلى جانب أسبانيا كميسرين مشتركين لعملية المراجعة الدورية السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.