حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يقدم العديد من النصائح القيمة، ويحب أن يكون لديه وقت مخصص للاسترخاء والمرح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة، واليوم تميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.