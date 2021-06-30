حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يغلب على مولود برج العذراء طابع الخجل ولكنه شخص شديد الانتقاد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك وتنتبه لحقوقك، ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.