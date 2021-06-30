حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بثقته الكبيرة في نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك وقد تنجح في تنمية المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع داعم ويجعلك ذلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.