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حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يحب مولود برج العقرب المشاركة في الأعمال الخيرية ولا يتواني عن تقديم الخدمات للآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تمنحك الأفلاك هدوءً نفسيا وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

 مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

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