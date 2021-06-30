الشرقية تنتهي من تنفيذ 50 مشروعا بالقطاع الصحي بتكلفة 442 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأوضح محافظ الشرقية، في تصريح صحفي، اليوم، أن الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021 شهدت طفره هائلة في تنفيذ مشروعات ساهمت في النهوض بالقطاع الصحي والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين إيماناً بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال عام 2014 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير :

· الوحدة الصحية بسماكين الغرب بالحسينية بتكلفة 2 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بشرارة بالحسينية بتكلفة 700 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بسعود بالحسينية بتكلفة مليون و250 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بمشتول القاضي بالزقازيق بتكلفة 2 مليون جنيه.

وخلال عام 2015 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير:

· الوحدة الصحية بقرملة ببلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بميت حمل ببلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بصفط الحنة بأبو حماد بتكلفة 800 ألف جنيه.

وخلال عام 2016 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير:

· مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفي ههيا بتكلفة 20 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بمنشأة أبو عمرو بتكلفة 600 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بالظواهرية بالحسنية بتكلفة 600 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بأكياد بفاقوس بتكلفة 600 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بالنوافعة بفاقوس بتكلفة 300 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بأبو عوينات بأولاد صقر بتكلفة 700 ألف جنيه.

· مركز طب الأسرة بأولاد صقر بتكلفة 4 مليون جنيه.

· مستشفي العزازى النفسي بتكلفة 65 مليون جنيه.

وخلال عام 2017 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير:

· الوحدة الصحية بشبرا الصورة بديرب نجم بتكلفة 3 مليون جنيه.

·الوحدة الصحية بتلراك بأولاد صقر بتكلفة 3 مليون جنيه.

·الوحدة الصحية بكفر الفرايحة - أولاد صقر بتكلفة مليون جنيه.

·الوحدة الصحية بالجديدة بأولاد صقر بتكلفة 3 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بسماكين الشرق بتكلفة 500 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بالخطارة بفاقوس بتكلفة 700 ألف جنيه.

وخلال عام 2018 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير:

· مستشفي طوارئ فاقوس بتكلفة 21 مليون جنيه.

· مستشفي طوارئ بلبيس بتكلفة 20 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بكفر جمعة بالزقازيق بتكلفة 3 مليون جنيه.

·الوحدة الصحية بقراجة بكفر صقر بتكلفة 2 مليون و 750 ألف جنيه .

· الوحدة الصحية ببنى حسن بأولاد صقر بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بزور أبو الليل بأولاد صقر بتكلفة مليون و250 ألف جنيه.

·الوحدة الصحية ببني منصور بأولاد صقر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بتل مفتاح بأبو حماد 6 مليون جنيه.

· الوحدة الصحية بميت بشار بمنيا القمح بتكلفة 4 مليون و250 ألف جنيه.

· المركز الطبي بمنيا القمح بتكلفة 4 مليون جنيه.

· مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح بتكلفة 12 مليون جنيه.

وخلال عام 2019 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير:

· الوحدة الصحية بالسعيدية ببلبيس بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.

· مركز طب الأسرة بالحي 31 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 3مليون و400 ألف جنيه

·مركز طب الأسرة بالحي 33 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 3مليون و400 ألف جنيه

· إنشاء مركز طب الأسرة بالحي 10 غرب بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 3مليون و400 ألف جنيه

·الوحدة الصحية بقرية المناجاة الصغرى بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 600 ألف جنيه.

وخلال عام 2020- 2021 تم الإنتهاء من أعمال انشاء وتطوير:

·مستشفي الكبد والجهاز الهضمي بههيا بتكلفة 130 مليون جنيه.

·مركز طبي بالحي 15 بالعاشر من رمضان بتكلفة 9مليون و500 ألف جنيه.

·مركز طبي بالحي 29 بالعاشر من رمضان بتكلفة 9مليون و500 ألف جنيه.

·مركز طبي بالحي 11 بالعاشر من رمضان بتكلفة 8 مليون و500 ألف جنيه.

· مركز طبي بالحي 16 بالعاشر من رمضان بتكلفة 8 مليون و500 ألف جنيه.

· الوحدة الصحية بحمد موسي بأبو كبير بتكلفة 4 مليون و700 ألف جنيه.

·مركز طب الأسرة بالدمييـن بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 4 مليون جنيه.

· سور وحدة الهيصمية بتكلفة 1 مليون و200 ألف جنيه.

· وحدة سنيطة الرفاعييـن بفاقوس بتكلفة 500 ألف جنيه.

· مجمع النفايات الطبية الخطرة بالخطارة بتكلفة 18 مليون جنيه.

· قسم قسطرة القلب والعناية المركزة للقلب بمستشفي الزقازيق العام بتكلفة 20 مليون جنيه.

· مركز الأمراض الصدرية والتنفسية بتكلفة 3 مليون جنيه.

· تطوير مكتب صحة ثان بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية أنه خلال تلك الفترة تم الإنتهاء من توصيل مرافق وشراء مولدات كهربائية وغسالات مركزية وأجهزة للمشروعات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 18 مليون و 400 ألف جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.