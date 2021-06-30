إيقاف التداول على سهم «أسمنت سيناء» بعد تجاوزه نسبة 5%

قررت البورصة إيقاف التداول على سهم شركة «أسمنت سيناء» خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوز السهم الحد الأقصى المسموح به عند 5% ارتفاع.

ويتداول سهم «أسمنت سيناء» في الوقت الجاري، عند مستوى 6.2 جنيه مسجلا ارتفاع بنسبة 9.9%.

وكان سهم شركة أسمنت سيناء قد هبط بجلسة أمس بالحد الأقصى المسموح به، واضطرت إدارة البورصة بسبب التهاوي الكبير الذي حدث في أسهم شركة أسمنت سيناء إلى إيقاف التداولات على السهم مرتين في الجلسة خلال نصف ساعة من بداية التداولات لمدة 10 دقائق، كمحاولة لتهدئة الخسائر على السهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب يوم الإثنين الماضي، تنفيذا لأمر النيابة العامة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لاتهامه في قضية الآثار المتهم فيها علاء حسانين الشهير إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت».

ويمتلك حسن راتب عبر شركته سما للأسمنت «ش.م.م» (9.689%) من أسهم شركة أسمنت سيناء، إلى جانب حصه باسمه قدرها (0.0015%).

يشار إلى أن حسن راتب هو من أنشأ مصانع أسمنت سيناء والتي حققت نجاحات كبيرة في مجال الأسمنت البرتولاندي والأسمنت الأبيض، قبل أن يبيع مليونى سهم من حصته في شركة «أسمنت سيناء» بقيمة 16.5 مليون جنيه عام 2019.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، في واقعة ضبط حسن راتب لاتهامه في الإتجار وتمويل عمليات للتنقيب على الآثار وبيعها، عن أن شقيق علاء حسانين اعترف أثناء مثوله أمام الجهات المختصة، أن الأول هو الممول الرئيسي لعمليات التنقيب منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأنه كان يجلب المعدات.