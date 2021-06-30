غدًا.. إجازة رسمية في البورصة بمناسبة ثورة 30 يونيو

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون غدًا الخميس، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، واستهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع عند مستوى 10253.41 نقطة، بمكاسب 1.3% نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 2%، عند مستوى 2330.86 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.8%، بالغاً مستوى 3288.67 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.51%، إلى مستوى 2159.83 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 182.87 مليون سهم، من خلال تنفيذ 22.007 ألف صفقة.