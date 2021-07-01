حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد إنسان طموح ومتسامح، هو أيضا صديق مخلص ومحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأصحاب، وإضفاء جو من الانسجام على علاقاتك.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.