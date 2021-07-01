طلاب الدبلومات الفنية يختتمون اليوم ماراثون امتحانات نهاية العام

يختتم طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصتهم «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، مارثون امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات احترازية مشددة، داخل المديريات التعليمية ولجان السير والمراقبة والكنترولات، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين.

وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحان 750 ألف طالبة وطالبة في التخصصات المختلفة «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» في 3111 لجنة، بمشاركة 212 ألفا و951 موظفا، ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان في الامتحانات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تابعت انتظام سير الامتحانات من اليوم الأول لانطلاق الامتحانات، ومدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأضاف «مجاهد»، أن طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحان، تسلموا كمامة طبية يوميا، وكيس جيل مطهر، لاستخدامه في أثناء الامتحان، بالإضافة إلى تسليم كمامة قطنية لكل إداري، سواء في اللجنة أو الكنترول، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة للجان السير والكنترولات، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأشار نائب الوزير للتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تعقيم اللجان والبوابات بالمدارس بشكل يومي، قبل وبعد مغادرة الطلاب، مضيفا أنه وفرت أجهزة لقياس درجة الحرارة بكل لجنة، وغرف عزل وتوفير سيارات إسعاف، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء أعمال تقدير درجات «تصحيح» امتحانات الدبلومات الفنية في الكنترولات، وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرة إلى أن عدد من ترشحوا هذا العام لتقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.