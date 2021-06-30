معرض الكتاب: انتهينا من برنامج الفعاليات الثقافية التي تُبث إلكترونيا

قال الدكتور شوكت المصري، رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، إن الأنشطة الثقافية للمعرض سيُبدأ عرضها على المنصة الرقمية، تزامنا مع استقبال المعرض للزائرين، بدءا من غد الخميس، الموافق 1 يوليو المقبل.

وأضاف «المصري» في تصريحات لـ«الوطن»: انتهينا من إعداد برنامج الفعاليات الثقافية التي يتم بثها على المنصة الرقمية ابتداءا من غد الخميس، وتقوم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمراجعة هذا البرنامج حاليا، قبل اعتماده وطرحه على المنصة.

وأشار إلى أن جميع الأنشطة الثقافية والفنية ستكون «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية، وستكون مدتها قصيرة في الغالب وتتراوح بين 7 و10 دقائق، مراعاةً لظروف وسرعة التحميل على الإنترنت، مؤكدا أنه لن توجد ندوات طويلة هذا العام، على أن يتم تثبيت الأنشطة على المنصة بعد انتهاء مدة المعرض.

وتابع: يشمل النشاط الثقافي في هذه الدورة 7 مسارات رئيسية وهي: أنشطة عروض الطفل، سواء كانت مواد فنية وتثقيفية، والثقافة التشكيلية، والقضايا الثقافية الراهنة، ومنها الاحتفال بمئويات رموز الفن والثقافة، مثل الدكتور ثروت عكاشة والشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، ومسار يتناول الأقلام الإبداعية، ويستضيف كتاب الرواية والقصة القصيرة، الذين قدموا إصدارات متميزة العام الجاري، التي يعرضونها على المنصة، والشعر والشعراء، ويستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة، ومسار اللقاءات الفكرية، الذي يقدم لقاءات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين في مصر والعالم العربي، وأخيرا مسار السينما والعروض المسرحية، ويقدم مجموعة من الأفلام السينمائية والأعنال المسرحية التي تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي.

وتقام الدورة الحالية من معرض الكتاب تحت شعار «في القراءة الحياة» وبمشاركة 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وعربيا وأجنبيا وبمشاركة 25 دولة من 4 قارات.