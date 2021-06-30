«المركزي للإحصاء» يشارك في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المشاركة -للمرة الـ12- في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «في القراءة.. حياة».

وتأتي مشاركة الجهاز في الدورة الحالية مميزة وشاملة للغاية، حيث يمثل الجناح الخاص بالجهاز أحد الأجنحة الرئيسية في المعرض، ويشمل:

1- عرض موجز للرؤى والمهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بوصفه الجهة المنوط بها إصدار البيانات والنشرات الإحصائية طبقاً للقانون.

2- عرض لأحدث الإصدارات الإحصائية، والبالغ عددها حوالي 169 إصدارا بدوريات مختلفة (شهري - ربع سنوي - سنوي) تغطى كل المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، مع إتاحتها مجاناً من خلال نسخها على وثائق إلكترونية.

3- عرض لمشروع إنشاء الرقم القومي العقاري للأراضي والشوارع والمباني والوحدات لصالح منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.

4- عرض لرصد خصائص واحتياجات الريف المصري، وذلك في إطار المشروع القومي الكبير الذي تقوم به الدولة لتطوير قرى الريف المصري بكل محافظات الجمهورية.

5- التنويه عن الحدث المهم، الذي يعمل الجهاز حالياً على قدم وساق لتدشينه، وهو إطلاق المرصد الإحصائي من خلال شاشة عرض على مبنى الجهاز، بهدف رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن، حيث يعد مرآة لرصد الواقع المصري من خلال عرض لأحدث المؤشرات الإحصائية سواء اجتماعية، اقتصادية، ديموجرافية وبيئية، التي يجري ربطها بالموقع الإلكتروني للجهاز.