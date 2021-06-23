لوكيشن معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل بالتجمع الخامس.

وأشارت الهيئة إلى أن المعرض مفتوح للجمهور بداية من 1 يوليو 2021 حتى 15 يوليو المقبل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

لوكيشن معرض الكتاب

وأعلنت هيئة الكتاب لوكيشن مكان المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية: https://goo.gl/maps/5KghijGoRCrBgXGt9

كما أعلنت وزارة الثقافة أنه تم التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات لتوفير خطوط أوتوبيس للمعرض، حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة) لمعرض الكتاب من خلال النقاط الآتية: (عبد المنعم رياض، المظلات، دوران شبرا، النزهة الجديدة، الأميرية، ميدان الجيزة، صقر قريش).

كما تقرر توفير خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي:- أحمد حلمي، التجمع الثالث، عبد المنعم رياض ، شرق شبرا الخيمة- التجمع الثالث، بولاق الدكرور.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض الكتاب، ويشارك في الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذه الدورة المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما تطلق جميع الأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، وحجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام، وتقرر استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها.

كما أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، بعد تطويره وتحديثه، ليلائم احتياجات وطبيعة الدورة الجديدة.