خريطة مواصلات الوصول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

يفصلنا عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب أقل من أسبوع، حيث أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم عن افتتاح المعرض يوم 30 يونيو الجاري، وحتى يوم 15 يوليو، ويتساءل الكثيرين عن خريطة الوصول للمعرض.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، مواعيد فتح باب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وخريطة مواصلات معرض وفقًا لبيان وزارة الثقافة، في السطور التالية..

مواعيد فتح باب معرض الكتاب

وبحسب وزارة الثقافة، فإن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب سيكون يوم 30 يونيو الجاري، على أن يفتح للجمهور من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

خريطة مواصلات معرض القاهرة للكتاب

وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات فقد تقرر توفير خطوط أوتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 52 لعام 2021 حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة ) من خلال الخطوط الآتية :

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر- محور المشير – معرض الكتاب.

الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط رقم (3) النزهة الجديدة

النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة – الحي السابع- حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة–جامعة القاهرة–القصر العيني–السيدة عائشة - الأوتوستراد–جامعة الزهر- معرض الكتاب.

الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش–كارفور المعادي–نادي وادي دجلة–الطريق الدائري- محور المشير– معرض الكتاب.

الخط رقم (7) المظلات ( سيارات

المظلات–سراء القبة–روكسي–السبع عمارات- الحي الثامن– الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

وتقرر مد مسار خط «العباسية – معرض الكتاب» ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلاً من العباسية.

وإضافة خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي:- أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث، عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية، شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب– التجمع الثالث، بولاق الدكرور– معرض الكتاب – التجمع الثالث.