محمود القط: البرلمان الجديد يضم أراء مختلفة فكريا وأيدولوجيا

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس نواب 2015، هو أول مجلس ينهي فصله التشريعي بالكامل منذ 25 يناير 2011، وهذه رسالة مهمة للعالم بأن مصر لها نظام سياسي مستقر، والمشهد الانتخابي والتعددي في الانتخابات الأخيرة يتمثل في محورين رئيسيين، الأول هو القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي ضمت 12 حزبا مختلفين أيدولوجيا وفكريا.

وأضاف "القط"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن البرلمان الجديد يضم آراء مختلفة، وتعددية في الآراء بعيدا عن المؤيد والمعارض، حيث سنجد مؤيدا ولديه بعض الأفكار، ومعارضا ولديه بعض الأفكار، وهذا سيكون أساس المحور الثاني.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشمل 25 حزبا سياسيا وتتمتع بالتعددية، وبعد نجاحها للعام الثالث على التوالي، لافتا أن أبرز تحد سيواجه البرلمان المقبل هو تحدي كورونا، وبالرغم من ظهور لقاحات إلا أن الأمر سيظل تحديا، إضافة إلى التحديات الخارجية، وزيارة الرئيس السيسي لفرنسا صاحبها ردود أفعال قوية.

ولفت إلى أنه توجد تحديات داخلية، والبرلمان السابق كان به عبئا تشريعيا، وهناك عدة قوانين ينتظرها المواطنون مثل الإدارة المحلية والإيجار القديم والمواريث والأحوال الشخصية.