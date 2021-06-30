فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بشركات الكهرباء

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن فتح باب التقدم للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والخاصة في المجال الهندسي والمجال التجاري.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن التدريب الصيفي سيكون خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، طبقا للقواعد الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وفق برامج تدريبية معدة خصيصًا بمعرفة نخبة من مدربين، منوهة بأنه من يرغب بالالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي، عليه التقدم بمقر قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء (طنطا / سبرباى أول مدخل طريق كفر الشيخ ).

ومن جانبه، أكد «عبد الحكم» حصول قطاع التدريب بالشركة التي تضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية، على شهادة الجودة العالمية (أيزو ISO 9001/2015) تحت إشراف ومتابعة المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشؤون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة يهتم بإعداد كوادر شابة قادرة على القيادة والإدارة وذات كفاءات فنية عالية الجودة.

وحصل القطاع على الشهادة من خلال التعاون مع شركة (SGS) العالمية المتخصصة في منح شهادات الاعتماد والجودة بعد مراجعتها للمقاييس العالمية لمنح شهادة الجودة من أجل رفع مستوى أداء العاملين والوصول بها لأعلى المستويات وتحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ومواكبة أحدث التطورات العالمية في جميع مجالات الشركة وبما يحقق تطلعات وطموحات العاملين والشركة.