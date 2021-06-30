حسن راؤول: «بكتب عن مصر اللي بجد.. وليا في كل مناسبة أغاني»

قال الشاعر أحمد حسن راؤول، إنه كان يعيش في المملكة العربية السعودية وكان دائما يرى مصر من الداخل بغير نظرة المقيمين بها، وحينها بدأ بكتابة الشعر تحت شعار «مصر اللي بجد» وسعى لإظهار الجوانب الحقيقية لمصر ومن خلال كتاباته أيضا، «كنت عايز بعد 15 سنة لما يرجعوا لتراثنا يلاقوا إن حد كان بيكتب عن اللي عشناه، وبقي ليا في كل مناسبة أغاني».

وأضاف «راؤول» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بدأ كتابة الشعر من عمر 14 سنة، ومؤخرا طلب منه أحد أصدقائه تأليف أغنية وطنية سريعة، «قالي الملحن عمرو مصطفى بيدور على شاعر جديد يغير شكل الأغاني الوطنية».

وأوضح «راؤول» أنه وبعد نصف ساعة من طلب صديقه ذلك، قام بإرسال أغنية ليرد عليه بتسجيل صوتي منسوب للملحن عمرو مصطفى وهو يثني عليه وعلي كتاباته، «لقيته باعتلي فويس لعمرو مصطفى وهو بيقوله هو ده، وعملت معاه 15 أغنية وطنية لحد دلوقتي».

وأكد الشاعر أحمد حسن راؤول، أن حلمه كان العودة إلى مصر والعمل بالشعر، حيث إنه حصل على فرص عمل كثيرة في المملكة العربية السعودية وغيرها ولكنه رفضها جميعا، لأن حلمه كان العودة لأرض الوطن، «أنا كان عندي حلم، ورفضت شغل في كذا بلد، وكان نفسي أكون شاعر في مصر مش أي حاجة تانية، وأول سنة في الجامعة خدت أفضل شاعر في جامعة عين شمس لـ5 سنوات متتالية، وكتبت أغاني عادية لمحمد منير وتامر حسني وعمرو مصطفى».