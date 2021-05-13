شاعر «احنا مش بتوع حداد»: 20 أغنية علشان نوصل للنتيجة دي وفخور بها

تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع نهاية مسلسل الاختيار 2، التي عرض بها الكليب الغنائي «احنا مش بتوع حداد»، وأغنية «وقت الحساب»، التي قدمها الفنان أحمد سعد مع نزول تتر النهاية.

وشمل كليب «احنا مش بتوع حداد»، كل أبطال الجزء الأول والثاني من مسلسل الاختيار، وكان على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وبشرى وأحمد وفيق وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين.

والأغنية كتبها الشاعر أحمد حسن راؤول، التي قال عن كواليسها في تصريحات لـ«الوطن»، إن فكرة الأغنية، جاءت من فريق عمل المسلسل، حيث أنهم قرروا أن يكون هناك جزء ثاني من أغنية احنا مش بتوع حداد، التي جرى تقديمها فى الجزء الأول، لكن بشكل مختلف، وبالفعل تم اختياري، وشرف كبير للغاية لي، أن أشارك في عمل مهم مثل الاختيار.

وتابع راؤول: «اشتغلت على الأغنية كتير أوى، علشان نوصل للنتيجة دى، فأنا تخليت عن شغلى بالكامل في رمضان من أجل هذا العمل، وجمعتني جلسات عمل كثيرة مع فريق عمل المسلسل».

وأضاف راؤول، «علشان نوصل للأغنيتين دول، سواء كليب احنا مش بتوع حداد، وأغنية وقت الحساب، اشتغلت على حوالي 20 أغنية، والحمدلله اشتغلنا لحد مطلع بالنتيجة اللي شوفتوها دى، ومخلصينها من كام يوم، قبل إذاعة الحلقة».

وأكد الشاعر أحمد حسن راؤول، أنه يشعر بالفخر وشرف له أن يشارك فى عمل مهم مثل الاختيار، وشرف له أن يكون فى رصيده عدد كبير من الأغاني الوطنية التي تكون للتاريخ.

كليب «احنا مش بتوع حداد»، كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد جمال وتوزيع يحيى يوسف.