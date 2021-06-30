مايا مرسي: الرئيس السيسي أحيا الأمل في قلوب أمهات مرضى الضمور العضلي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج مرضى الضمور العضلي على نفقة الدولة.

وقالت مايا مرسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا سيادة الرئيس، الأم التي استغاثت لتعالج ابنها وابنتها خوفا عليهم من مرض ضمور العضلات، لا تتوقع أن 3 ملايين دولار هو ثمن العلاج، ولكن إذا طلب منها أن تبادل حياتها مكان ابنها أو ابنتها لأقدمت أن تعطيهم ما يتبقى من عمرها ليعيشوا، فالحياة لا تقدر بثمن بالنسبة الأم، كم من أم أسعدها قرارك سيادة الرئيس، أحييت الأمل في القلوب، المستقبل والحياة والصحة رغبة كل أم لأولادها».

الحياة لا تقدر بثمن وأسعدني قرار الرئيس

وذكرت رئيس المجلس القومي للمرأة خلال تدوينتها في الذكرى الثامنة للتهنئة بثورة 30 يونيو لسقوط جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم وانتصار الشعب المصري الحر، أن حياة الأبناء بالنسبة للأم لا يمكن أن تقدر بثمن.

هالة زايد تفصح عن دور الدولة في محاربة مرض ضمور العضلات

بينما قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أدوية الضمور العضلي غالية للغاية، لكن الإرداة السياسية جعلت التفاوض منطقي ومقبول، موضحة أن الوزارة نفذت آلية مستدامة، «فتحنا في صندوق تحيا مصر حساب لعلاج هذه الحالات».

وأضافت الوزيرة خلال تعليق لها على هامش تفقد الرئيس السيسي الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري: «دعينا شركتين بيصنعوا العلاجات، بتحسن من حياة الطفل فوق سن السنتين، ودعينا لهم، وخلال الأسابيع المقبلة سنعلن عن إمكانية مشاركة 4 شركات وطنية في إنتاج هذا النوع من الأدوية الغالية جدا، ويعتبر أغلى علاج في العالم».