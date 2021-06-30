انضمام سارة عبدالرحمن لأبطال مسلسل الثمانية

انضمت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن إلى طاقم عمل مسلسل الثمانية، ويضم عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل الثمانية من إخراج أحمد مدحت، تأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمقرر عرضه قريبًا على قنوات «إم بي سي»، بالإضافة إلى منصة شاهد.

ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم «آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء «جامايكا»، منذر رياحنة، ومصطفى البنا».

يُذكر أن أحدث أعمال سارة عبدالرحمن مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، ويعرض حاليا على منصة شاهد، ويتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

مسلسل ليه لأ

مسلسل ليه لأ، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، إخراج مريم أبو عوف، فكرة وسيناريو وحوار دينا نجم، وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

مسلسل سابع جار

ويُعد الدور الأبرز لـ سارة عبدالرحمن في مسلسل سابع جار 2018، من خلال شخصية «هبة»، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتركت بصمة لدى الجمهور، لكونها تمثل قطاعًا كبيرًا من الفتيات في عمر العشرينيات، لترصد صراع هذا الجيل مع الأجيال السابقة، وما يحمله من قضايا وهموم البحث عن الهوى.

فيلم 1000 مبروك

يذكر أن سارة عبدالرحمن ظهرت لأول مرة، من خلال الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، أمام النجم أحمد حلمي، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها «تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، سواح، والكنز2: الحب والمصير».