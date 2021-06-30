محافظ بني سويف: الدولة مهتمة بتطوير الصعيد و8 مناطق صناعية بالمحافظة

قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن محافظته استطاعت أن نحدث نقلة نوعية في محافظة بني سويف، لأنها بالأساس محافظة زراعية، لكن أوجدنا مجالات في الصناعة، وقريبا ستكون تجارية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة الاستراتيجية للمحافظة، تركز على عدة مجالات لمدة 10 سنوات على الأقل، بحيث أن يكون أي مستثمر على دراية بخطة المحافظة.

وتابع محافظ بني سويف: خطتنا تركز التجارة واللوجيتسيات والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات، كما تضم المحافظة 8 مناطق صناعية، وهي مناطق ترحب بكل مستثمر، وفتحنا مكتب لهيئة التنمية الصناعية، وسنفتتح مجمعا صناعيا بتكلفة تتعدى 850 مليون جنيه، نركز على الصناعات المكملة للصناعات الكبيرة، نوفر فرص عمل ونساهم في فتح بيوت للناس.

وأكمل المحافظ: ده اللي عايزينه لمصر، الدولة يهمها فرص العمل والتنمية والتمكين الاقتصادي، الدولة محظوظة بقيادة مدركة لأهمية الصعيد، التنمية بتضمن كفاءة توزيع التنمية في مصر كلها، وتضمن وجود أهالي الصعيد في أماكنهم.

وأوضح المحافظ: فخور بمجمع الرواد في المحافظة، ونحاول طوال الوقت حل أي مشكلة يمكن أن تواجه المستثمرين.