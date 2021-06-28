محافظ بني سويف يوقف توريد القمح إلى جميع الشون عدا إثنتين

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه تقرر إغلاق كافة مواقع استلام وتوريد الأقماح المحلية، باستثناء شونة مطحن الواسطى وشونة بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، بداية من صباح الخميس 1 يوليو 2021، على أن يتم إغلاق المواقع الــ6 التي سبق وأن تقرر استمرار أعمال التوريد بها، وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

محافظ بني سويف: استمرار أعمال توريد القمح بمواعيدها القديمة حتى إنتهاء الموسم

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بالموقعين بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء وناقش محافظ بني سويف التقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وكان محافظ بني سويف قد شكل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

بزيادة 37 الف طن عن المستهدف توريد 236 ألف و744 طن قمح ببني سويف

وأضاف محافظ بني سويف أن إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية الموسم في الــ 15 من أبريل الماضى وحتى صباح اليوم قد وصل إلى 236 ألف و744 طن قمح، بزيادة تقدر بنحو 37 ألف طن عن الكميات المستهدف توريدها هذا الموسم، لافتاً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وكانت وزارة التموين قد قررت"منتصف يونية الجاري تحديد 6 مواقع بدائرة المحافظة لاستلام وتوريد الأقماح المحلية لاستمرار العمل بها حتى 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية، وذلك قبل إصدار وزارة التموين التوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2021، بإغلاق 4 مواقع منها بنهاية الشهر الجاري والإبقاء على موقعين فقط"بني سليمان ومطحن الواسطى" لاستمرار العمل بهما خاصة مع قرب انتهاء موسم التوريد وتوريد كميات أعلى من المستهدف وضعف الكميات الموردة، مع التأكيد على سحب واستخدام الأقماح المحلية للموسم الحالي للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقاً لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المختصة طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 20/21.

إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح في بني سويف بلغ 123 ألف و416 فدان

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،.بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.