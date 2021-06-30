حادث تصادم يودي بحياة ضابط ومعاون شرطة برأس غارب

توفي ضابط ومعاون شرطة، وأصيب شرطيان آخران في حادث تصادم بين سيارة شرطة، كانوا يستقلونها، وسيارة نقل، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة الكيلو 1 بطريق رأس غارب الزعفرانة، أثناء مرافقتهم موكب محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية لمدينة رأس غارب.

تلقي اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً يفيد بمصرع المقدم سيد صادق، بإدارة قوات الأمن، وأحمد شعبان، معاون شرطة، وإصابة جنديين آخرين، هما أمير بطرس، وأسامة ممدوح، في حادث سيارة، أثناء مرافقتهم لموكب تأمين اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أثناء تفقده عدد من المشروعات في مدينتي رأس غارب والزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور، تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثتين للمشرحة، والمصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي بأن الضابط ومعاون الشرطة لقيا مصرعهما في الحال، بينما أصيب الجنديان بإصابات متفرقة، بين نزيف داخلي في البطن، واشتباه ما بعد الارتجاج، ويجري عمل اللازم.

وانتقلت قيادات الأجهزة الأمنية ورئيس مدينة رأس غارب إلى موقع الحادث، بينما تابعت الأجهزة نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، للاطمئنان على المصابين، ومتابعة تداعيات الحادث.

وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 35 في طريق الغردقة رأس غارب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.