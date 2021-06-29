«كفر الأكرم» تتشح بالسواد بعد مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث

شيع أهالي قرية «كفر الأكرم»، التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، جنازة 4 أفراد من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على معظم أهالي القرية، وانهيار أقارب الضحايا، الذين طالبوا بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتهم الصبر على فراقهم.

وأكد أحد أهالي القرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن وفاة رب الأسرة ويدعى «ي. ز.»، وزوجته «ث. ص.»، وابنته «هـ. ي.»، وزوجة ابنه «أ. ف.»، مؤكداً أن الجنازة كانت مهيبة، وشارك فيها المئات من القرية والقرى المجاورة، بعد الانتهاء من تصاريح الدفن، ونقل الضحايا إلى المنوفية لدفن جثامينهم في مقابر العائلة.

ونعى المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أبناء مركز قويسنا، وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بالقاهرة، مطالبين رواد الموقع بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقال أحد شبان القرية: «تخيل تكون ماشي أنت وأسرتك، وفجأة تحصل حادثة ويموت الكل، حادث بشع، ربنا يرحمهم»، وقال آخر: «ربنا يرحمهم ويصبر أسرتهم، ويا ريت الكل يدعيلهم».

على صعيد مختلف، شيع أهالي قرية «العراقية»، التابعة لمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جثمان شاب يعمل فني في شركة الغاز، إلى مثواه الأخير، إثر وفاته نتيجة انقلاب سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز عليه، أثناء عمله في موقع تابع لشركة الغاز، حيث أسفر الحادث عن إصابة عاملين، لفظ أحدهما أنفاسه متأثراً بإصابته، بينما تم نقل الآخر للمستشفى في حالة خطيرة.