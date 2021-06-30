تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم: خروج الجرار عن القضبان دون إصابات

أعلنت هيئة السكة الحديد، تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم، والذي وقع صباح اليوم، على خط منوف، حيث خرج الجرار رقم 2591 والتابع للقطار الروسي، رقم 1 والقادم من محطة القاهرة إلى محطة الإسكندرية، عن القضبان دون وقوع إصابات أو وفيات بين الركاب والعاملين، لافتة إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح الركاب.

تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم: وقع دون حدوث إصابات ووفيات

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم، ترجع إلى لوجود خطأ بالبنية التحتية لقضبان السكك الحديدية داخل حوش محطة منوف، ما أدى إلى سقوط جرار القطار القطار الروسي رقم 1 «القاهرة - الإسكندرية»، وبالتالي تسبب في تعطل حركة القطارات على خط منوف بشكل جزئي، موضحًا أن خروج الجرار عن القضبان لم يسبب أي إصابات أو وفيات بين الركاب والعاملين.

مصدر بـ«السكة الحديد»: تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم يرجع لوجود خطأ بالبنية التحتية للقضبان داخل حوش منوف

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم، تثبت أن ما زال هناك إصلاحات تقوم بها الهيئة لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات رحلات القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية، وأن الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتم التعامل مع الحادث وعادت حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى على خط منوف.

السكة الحديد: تفاصيل وصور حادث قطار منوف اليوم تثبت أن ما زال هناك إصلاحات تنفذ لتقليل الحوادث

من جهته، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية؛ لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات الرحلات، مشددا على ضرورة إجراء الصيانات اللازمة للقطارات، لمواجهة الأعطال المتكررة، وتقليل حوادث القطارات.