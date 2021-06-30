إصابة 5 مواطنين في حريق بالساحل الشمالي

اشتعل حريق بجوار أحد فنادق الساحل الشمالى، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بحروق متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق الأهالي، عقب نشوب الحريق، وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي، «محمد فتحي سعد 36 سنة، مصاب بحرق من الدرجة الثانية، بنسبة 27 %، محمود طارق أمين 27 سنة، يعاني حرق من الدرجة الثانية، بنسبة 40%، محمد الحضري مشتهر 30 سنة، مصاب بحرق من الدرجة الثانية بنسبة 64%، محمد خالد فؤاد 23 سنة، مصاب بحرق من الدرجة الثانية بنسة 9%»، وجميعهم مقيمون بالقليوبية، كما نقلت سيارة الإسعاف، محمد فوزي غريب 34 سنة من القاهرة، مصاب بحرق من الدرجة الأولى في الوجه.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، وجار الفحص للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحريق.