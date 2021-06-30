محمود المهدي يعلن عقد قرانه على منة عرفة.. والجمهور: «الغسالة جت»

أعلن الفنان الشاب محمود المهدي عقد قرانه على الفنانة منة عرفة من خلال صفحته الخاصة على موقع «انستجرام»، حيث نشر صورة وعلق عليها: «الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد الفيلم 666».

الجمهور يتفاعل مع إعلان محمود المهدي كتب الكتاب على منة عرفة

وكان أول تعليق للجمهور على خبر كتب كتاب محمود المهدي ومنة عرفة سؤالهم عن الغسالة حيث قال أحد المتابعين: «الغسالة جت أهم حاجة مبروك اللهم بارك يارب».

كان الثنائي محمود المهدي ومنة عرفة قد ارتبطا لدى الجمهور بـ«الغسالة» لأن المهدي عندما أعلن خبر خطوبته على منة عرفه قال «ربنا يجمع هدومى وهدومك فى غسالة واحدة».

ومنذ هذا البوست وأصبح موضوع الغسالة هو الأكثر تفاعلا بين محمود المهدي ومنة عرفة، والجمهور وبالفعل قرر المهدي الحديث عنها مرة أخرى من خلال نشره لبوست آخر عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام قال فيه «بقولها خلاص هنجيب الغسالة قريب».

مسلسل ليالينا

يذكر أن منة عرفة كانت قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل «ليالينا»، بجانب خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين ومحمد علي رزق وحسني شتا وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح واخراج أحمد صالح .

فيلم شريط 6

أما عن الأعمال السينمائية فكان واحد من آخر الأعمال التي قدمتها منة عرفة فيلم شريط 6 والذي شاركت فيه بجانب خالد الصاوى وخالد أنور ونانسي وصلاح وعدد آخر من الفنانين.