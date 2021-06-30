والدة الطفل رشيد المصاب بـ«مرض ضمور العضلات»: سعيدة بقرار «السيسي»

قالت هدى بدر، والدة الطفل رشيد، المصاب بـ مرض ضمور العضلات، إن حالة نجلها في تدهور مستمر، وأعصابه وعضلاته تتعب يومًا بعد الآخر، والصورة التي انتشرت له على الـ«سوشيال ميديا» منذ أسابيع قليلة، كان يسند جسده بيديه، ولكنه حاليًا لا يستطيع أن يفعل هذه الحركة.

قرار الرئيس بعلاج مرض ضمور العضلات أسعد أولياء الأمور

وأضافت «بدر»، في مداخلة هاتفية مع قناة «TeN» الفضائية، الأربعاء، أنها سعيدة جدًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة نفقة علاج الأطفال المصابين بهذا المرض، لأنه «من الأمراض اللي مكانتش معروفة في مصر، ومعظم الأطباء يشخصونه على أنه تأخر حركي، وهناك صعوبة في تشخيصه».

وتابعت: «أنا نفسي الناس تعرف أكثر عن المرض».

حالة الطفل رشيد

هذا، وأثارت حالة الطفل رشيد، المصاب بمرض ضمور العضلات، تعاطفًا كبيرًا لدى الرأي العام، لاسيما بعد مناشدة والديه للمواطنين والدولة بالمساهمة في نفقات علاجه.

قرار إنساني من الرئيس

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتبني الدولة علاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات على نفقة الدولة.

وتطرق الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إلى الحديث عن مرض الضمور العضلي، قائلا: «فيه موضوع عاوز أكلمكم فيه، هو مايهمش ناس كتير أوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا، وكان لينا أمنية إن ربنا يساعدنا إننا نحل المشكلة دي، صحيح عدد المصابين بيها مش كتير أوي، لكن كان أصحابها بيعانوا أوي، وهو موضوع الضمور العضلي».

وأشار الرئيس السيسي إلى تحمل الدولة نفقات علاج مرض ضمور العضلات، مضيفًا «إن شاء الله هانحاول نعمل ده بس برضو بطالب المنظمات وكل من له قلب، بالتبرع لصندوق تحيا مصر لهذا الموضوع، لأن الرقم اللي بنتكلم فيه كبير أوي، يعني مثال، لو 10 أطفال في 3 ملايين دولار يعني 30 مليون دولار، يعني نحو 450 مليون جنيه».