وزير التربية والتعليم: لا نية لتغيير جدول امتحانات طلاب الشعبة العلمية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أي نية لتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، مشيرا إلى أن جدول الامتحانات وضع وفق آليات فنية عديدة ومعقدة يصعب التغيير فيها، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على الاستعداد بشكل مكثف للامتحانات، وأن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من طباعة أوراق البابل شيت وكراسات الأسئلة.

وأوضح «شوقي» أن الامتحانات ستعقد على «البابل شيت» فقط ولن تعقد الامتحانات هل جهاز التابلت، مؤكدًا أن استخدام جهاز التابلت في الامتحانات يكمن في الاطلاع على جميع الكتب الرقمية المتاحة عليه وتسجيل الحضور للامتحان فقط، وهو ما يعتبر غير إلزامي لأنه يمكن تسجيل الحضور من قبل لجنة الامتحان بعيدًا عن جهاز التابلت.

وزير التربية والتعليم: لا يوجد وقت إضافي في امتحانات الثانوية العامة

وأضاف «وزير التربية والتعليم» في تصريحات له على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتس آب»، أن هناك أشياء فنية عديدة تحكم عملية تغيير جدول الامتحانات متعلقة بالتأمين، لذلك لا يمكن تغيير الجدول قبل انطلاق الامتحانات بأيام، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقت إضافي للطلاب في الامتحانات لأن الإجابة ستكون على البابل شيت فقط.

وأوضح «شوقي» أنه غير مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بجهاز تابلت غير جهاز الوزارة، مؤكداً أنه في حالة رصد أي جهاز تابلت خارج المنظومة سيعامل معاملة الغش، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات لعقد الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد بنمط الأسئلة الاختيارية ولا يوجد وقت إضافي للطلاب.

وزير التعليم: وفرنا الكثير من المراجعات على المنصات التعليمية

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه غير مسموح للطلاب دخول الامتحانات بأي مذكرات خارجية، مؤكدًا أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة تعجيزية وعدد أسئلتها يشبه عدد أسئلة الامتحانات التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم توفير الكثير من المراجعات على المنصات التعليمية والتي يجب على الطلاب متابعتها جيدًا.