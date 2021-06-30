«التعليم» تشدد على طلاب الثانوية العامة بضرورة متابعة قناة مدرستنا

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، على مشاهدة حل الامتحانات التجريبية كاملة لمختلف المواد، ومتابعة كل الدروس، في مواد الجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ والفيزياء والفلسفة والمنطق والأحياء والكيمياء وعلم النفس والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، على قناة مدرستنا 2 التعليمية، من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنه سيتم توفير شرح الدروس لمواد اللغات قريبا.

ووفرت قناة «مدرستنا 2 التعليمية» مراجعة نهائية في مادة الكيمياء، لطلاب الصف الثالث الثانوي، بجانب بعض من الأسئلة المهمة من خلال فيديو تعليمي، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على شرح البدائل في سؤال «اختر»، وأسباب استبعاد الإجابات الخاطئة والتأكد من الإجابة الصحيحة.

كما وفرت القناة حل النموذج التجريبي من مادة الأحياء، مع الشرح في فيديو تعليمي.

وقدمت القناة، بعض من الأسئلة المهمة فى صيغة «اختر»، من المراجعة النهائية الخاصة بمادة الرياضيات فرع التفاضل والتكامل، في فيديو تعليمي.

وكشفت القناة أن القيم ترتبط بالتطور التاريخي للمجتمعات، موضحة أن هذا يشير إلى إن طبيعة القيم نسبية، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة شرح البدائل في سؤال «أختر» ومعرفة أسباب استبعاد الإجابات الخاطئة والتأكد من الإجابة الصحيحة، من خلال الحلقة الثانية للمراجعة النهائية في مادة الفلسفة والمنطق.

وكشفت القناة عن السبب الرئيسي لظهور الأقليات في بعض دول شرق أوروبا وشمال آسيا، في أولى حلقات المراجعة النهائية من مادة الجغرافيا من خلال فيديو تعليمي.