6 نصائح مهمة من تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم: «متتوتروش»

ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة بمؤتمر صحفي اليوم، حول تعليمات امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتفاصيل الخاصة بالدبلومة الأمريكية، بثته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه خلالها العديد من النصائح والتحذيرات للطلاب قبل أداء الامتحانات.

نصائح لامتحانات الثانوية

وترصد لكم «الوطن»، أهم هذه النصائح من بين تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم في السطور التالية:

- نصح الوزير بالمذاكرة من خلال 6 منصات تعليمية، وهي منصة إدارة التعلم، «حصص مصر»، البث المباشر من الوزارة، قناة «مدرستنا 1» وقناة «مدرستنا 2»، ومنصة ذاكر الموجودة في بنك المعرفة.

- حذر الوزير كل من يحاولون الغش في امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن «اللي بيحاول يغش يفكر أكثر من مرة».

- كشف الوزير أن الامتحانات ستكون مُيسرة، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج مبهرة للطلاب، وسيكون الامتحان «أسهل مما سبق كثيرا، وكل شيء معد للتسهيل على الأولاد».

- حاولوا حل أكبر عدد من الأسئلة، لأن «مفيش حد هيقفل الامتحانات» حيث إن الهدف ليس هو تقفيل الامتحان والحصول على 100%.

- «اللي هيحل كويس هو اللي هيدخل الكلية اللي عايزها، منقلقش من حل كل الأسئلة، أهم حاجة حلوا أكبر عدد من الأسئلة في منافسة عادلة، والامتحان موحد بين كل الطلاب».

- حذر أولياء الأمور من التجمهر، أمام مبنى المدرسة التي فيها لجان امتحانية، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات بلا توتر، وبكل هدوء «بلاش توتروا العيال بالجلوس أمام اللجان».

خطوة غير مسبوقة في الامتحانات

وشدد الوزير على أن هناك خطوة غير مسبوقة سوف تحدث في امتحانات الثانوية هذا العام، حيث عُقدت ثلاثة امتحانات تجريبية للاطمئنان على الشبكات في المدارس، والتدريب على الأسئلة وطريقة تسجيل الإجابات، لافتا إلى أن التطوير في المرحلة الثانوية اختزله البعض في «التابلت»، وغاب عن الكثيرين الهدف، وهو طريقة التقييم.

الدولة تنقل التعليم إلى مكانة أخرى

وأضاف أن الدولة ترغب في الانتقال بالتعليم إلى مصاف الدول التي سبقتنا في ذلك، والمناهج الحالية مناهج جيدة، وكان هناك تحفظات على الشكل القديم للكتب، ولذلك أضافوا مواد تعليمية رقمية تفاعلية لمساعدة الطلاب على فهم مخرجات التعلم.