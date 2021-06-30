النيابة: متهمو «الآثار» أرشدوا عن كتب سحر استخدموها في عمليات التنقيب

قالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها استجوبت 17 متهمًا، في مقدمتهم النائب السابق علاء حسنين، ورجل الأعمال حسن راتب، بعدما ألقت الشرطة القبض على بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب، وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وقال البيان، إن المتهمين وخلال مناقشة بعضهم ، في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر في التنقيب عن الآثار.

وجدد قاضي المعارضات في المحكمة المختصة، حبس 19 متهما على رأسهم رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.